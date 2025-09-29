Atalanta, Juric: "Vogliamo riscattarci dopo il PSG"

Il Bruges arriva a Bergamo con più partite sulle gambe, ma per Juric non sarà un fattore: "Sono una squadra ottima e collaudata. Per loro non è un momento di troppa stanchezza: il campionato è ancora lungo. Certe volte è meglio giocare più spesso. Sono una squadra che non molla mai - ha aggiunto - Sono compatti e giocano alla pari: basta vedere quello che hanno fatto con il Monaco".