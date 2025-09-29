Atalanta, Juric: "Vogliamo riscattarci dopo il PSG"

Il tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions col Bruges: "Daremo tutto domani sera"
"Vogliamo riscattarci e lottare per vincere. Daremo tutto domani sera". Ivan Juric suona la carica dopo il brutto ko col PSG di due settimane fa e alla vigilia della sfida di Champions contro il Bruges, che lo scorso anno eliminò l'Atalanta ai playoff, chiama a raccolta il popolo nerazzurro: "Mi è dispiaciuto non vedere i nostri tifosi durante le trasferte di Torino. Mi aspetto un grande clima domani da parte di un tifo caloroso e che sta attaccato alla squadra".
Il Bruges arriva a Bergamo con più partite sulle gambe, ma per Juric non sarà un fattore: "Sono una squadra ottima e collaudata. Per loro non è un momento di troppa stanchezza: il campionato è ancora lungo. Certe volte è meglio giocare più spesso. Sono una squadra che non molla mai - ha aggiunto - Sono compatti e giocano alla pari: basta vedere quello che hanno fatto con il Monaco".
Al tecnico nerazzurro mancheranno diversi giocatori, ma Juric non cerca alibi: "A noi piacerebbe avere tutti a disposizione: cercare di vincere la partita cercando anche di non spremerli troppo, ma i ragazzi stanno bene e sono fiducioso. Non vedo l'ora di riavere la squadra al completo: spero dopo la sosta di recuperare qualcuno".
Poi sulla formazione: "Ipotesi tridente? Siamo migliorati molto davanti, ma dall'altra parte senza solidità difensiva non vai da nessuna parte. Tutta la squadra ha fatto una partita di sacrificio contro la Juve: serve anche questo per portare a casa i risultati. Lookman titolare? E' da un po' di tempo che si è allenato con noi. Valuterò poi in vista di domani".
CARNESECCHI: "AFFORNTIAMOLI CON PERSONALITÀ"
"Sto vivendo un momento molto positivo, mi sento in gran forma anche grazie a un ritiro svolto con grande intensità. Questa condizione va mantenuta: dobbiamo continuare a crescere e a lavorare con questa mentalità. Sarà fondamentale affrontare il Bruges con grande personalità e partire subito forte. In Champions i dettagli fanno la differenza e dobbiamo dimostrare di essere solidi fin dall'inizio".
