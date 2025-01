Atalanta, Gasperini: "Una vittoria che ci voleva. Arrivare nei primi 24 non era scontato"

Ora una vittoria a Barcellona potrebbe regalare il passaggio diretto agli ottavi. "La sfrontatezza va bene, senza perdere umiltà. Giochiamo contro una squadra molto forte, abbiamo anche un campionato con partite molto dure. Stiamo giocando con grande intensità, a ogni modo andremo a Barcellona per fare il massimo come facciamo sempre - ha aggiunto Gasperini - Sono partite di un prestigio tale, non abbiamo mai incontrato il Barcellona in questi anni. Non so se per fortuna visto che abbiamo incontrato tutte le big d'Europa. Per noi sarà un grande stimolo, vedremo queste due partite di campionato che la precedono. Alternare giocatori non vuol dire non voler vincere, a Riad ho cambiato tre giocatori che contro la Roma erano stati protagonisti ma sembrava che fossimo andati là per non giocare. In tante partite si deve sfruttare la rosa, com'è successo stasera".