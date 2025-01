Champions League: Atalanta-Sturm Graz 5-0, Dea qualificata ai playoff

LE STATISTICHE

• L’Atalanta ha vinto una gara di Champions League con cinque gol di scarto, in nessun match ha ottenuto una vittoria più larga nella competizione (6-1 vs Young Boys lo scorso novembre).

• L’Atalanta ha vinto una gara casalinga in Champions League per la prima volta dal 29 settembre 2021 (1-0 vs Young Boys) – da allora aveva ottenuto tre pareggi e due sconfitte.

• L’Atalanta ha ritrovato la vittoria dopo tre pareggi e due sconfitte in tutte le competizioni – la Dea non vinceva dal 22 dicembre scorso (3-2 vs Empoli).

• L’Atalanta ha collezionato cinque clean sheet in questa Champions League, solo uno in meno rispetto alle precedenti tre partecipazioni alla competizione (sei in 23 gare).

• Con Marco Brescianini salgono a 10 i marcatori diversi dell'Atalanta in questa Champions League, record condiviso con il Monaco.

• Mario Pasalic ha segnato cinque gol con l'Atalanta in Champions League (al pari di Luis Muriel), meno solo di Josip Ilicic e Duván Zapata (entrambi sette) con la Dea nella competizione.

• Charles De Ketelaere ha preso parte a nove gol (quattro reti, cinque assist) in sette gare in questa Champions League, superato il record di partecipazioni per un giocatore belga in una singola edizione del torneo: Kevin De Bruyne, otto nel 2022-23 (due gol, sei assist).

• Charles De Ketelaere ha preso parte attiva a nove gol in questo torneo (quattro reti, cinque assist), più di qualsiasi altro giocatore finora nella Champions League 2024/25.

• Nessun giocatore dell’Atalanta ha segnato più gol di Ademola Lookman in questa Champions League (quattro, come De Ketelaere), arrivati nelle sue ultime cinque presenze nella competizione.

• Per la prima volta da quando gioca in Italia (2023/24), Mateo Retegui è andato a segno per tre presenze di fila tra tutte le competizioni.

• Due dei tre gol di Mateo Retegui in Champions League sono arrivati entro i primi 15' di gioco - in precedenza a segno contro lo Young Boys dopo 9 minuti.

• Davide Zappacosta ha preso parte a sette gol finora (tre reti, quattro assist) e in una intera stagione nei top-5 campionati europei ha fatto meglio solo una volta tra tutte le competizioni: nove (2G+7A) nel 2021/22.

• Juan Cuadrado non forniva un assist in Champions League dal 2 novembre 2022 (Juventus-PSG); sono 13 i suoi passaggi vincenti nella competizione, più di qualsiasi altro colombiano dal 1992/93.

• Marco Palestra (19 anni, 324 giorni) è il terzo italiano più giovane a giocare titolare una gara di Champions League negli ultimi 10 anni, dopo Nicolò Zaniolo nel 2018 e Fabio Miretti nel 2022.