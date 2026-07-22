Il Cagliari a Pontedilegno-Tonale per la seconda fase della preparazione

Si è conclusa la prima parte della preparazione precampionato del Cagliari: questa mattina la squadra ha svolto l'ultimo allenamento al Crai Sport Center prima della partenza per Pontedilegno-Tonale, sede della seconda fase del ritiro estivo. La sessione di lavoro di oggi si è concentrata soprattutto sulla tattica: dopo un'attivazione tecnica, il gruppo ha svolto delle esercitazioni su possesso, sviluppi di gioco in fase offensiva e difesa. Lavori individuali in campo, con gestione dei carichi di preparazione, per Gennaro Borrelli e Mattia Felici. L'arrivo della squadra a Ponte di Legno è prevista in serata. Il gruppo alloggerà al 'Blu Hotel Acquaseria', per l'occasione quartier generale rossoblù, e scenderà in campo domani mattina per il primo allenamento nell'impianto comunale di Temù. Sempre qui, nel pomeriggio (alle 17) è in programma la prima gara amichevole ufficiale della stagione, contro la Sampdoria. La gara, come tutti gli allenamenti dei rossoblù, sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito.