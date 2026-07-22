Il Cagliari a Pontedilegno-Tonale per la seconda fase della preparazione

22 Lug 2026 - 17:56
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Si è conclusa la prima parte della preparazione precampionato del Cagliari: questa mattina la squadra ha svolto l'ultimo allenamento al Crai Sport Center prima della partenza per Pontedilegno-Tonale, sede della seconda fase del ritiro estivo. La sessione di lavoro di oggi si è concentrata soprattutto sulla tattica: dopo un'attivazione tecnica, il gruppo ha svolto delle esercitazioni su possesso, sviluppi di gioco in fase offensiva e difesa. Lavori individuali in campo, con gestione dei carichi di preparazione, per Gennaro Borrelli e Mattia Felici. L'arrivo della squadra a Ponte di Legno è prevista in serata. Il gruppo alloggerà al 'Blu Hotel Acquaseria', per l'occasione quartier generale rossoblù, e scenderà in campo domani mattina per il primo allenamento nell'impianto comunale di Temù. Sempre qui, nel pomeriggio (alle 17) è in programma la prima gara amichevole ufficiale della stagione, contro la Sampdoria. La gara, come tutti gli allenamenti dei rossoblù, sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito. 

Ultimi video

01:29
Italia, sogno Guardiola

Italia, sogno Guardiola

01:56
MCH AMICHEVOLE INTER-SV AASEN 22/7 MCH

I 16 gol dell'Inter in amichevole: Pio ne fa 5

00:18
MCH RITORNO MESSI IN ARGENTINA 22/7 MCH

Il ritorno di Messi in Argentina: i tifosi lo esaltano, lui si nasconde

01:14
MCH RITIRO INTER ZIELINSKI, C.AUGUSTO, L.ENRIQUE, BISSECK MCH

La rilassata routine del ritiro tedesco dell'Inter

01:52
DICH EKHATOR PER SITO 22/07 DICH

Ekhator: "Spalletti? Vi svelo un retroscena. La Juve è il mio orgoglio"

00:44
CLIP SOCIAL 3 ALLENAMENTO AMORIM UPSOUND 22/07 SRV

Allenamento Milan, senti come parla Amorim: "Ragazzi, è difficile, lo so"

02:39
Malagutti: "Guardiola CT? Percentuali sorprendenti"

Malagutti: "Guardiola CT? Percentuali sorprendenti"

02:40
Napoli, storia in mostra

Napoli, storia in mostra

01:05
Bisseck, carica Scudetto

Bisseck, carica Scudetto

01:36
Roma, fastidi e "Joya"

Roma, fastidi e "Joya"

01:24
La prima di Max Allegri

La prima di Max Allegri

02:05
Tentazione Zirkzee

Serie A, tentazione Zirkzee

01:36
Milan, "amico" Amorim

Milan, senti come parla Amorim: "Ragazzi, è difficile da capire, lo so"

01:43
Milan-Modric avanti

Milan-Modric avanti insieme

02:14
Juve, signora "in rosa"

Juve, signora "in rosa"

01:29
Italia, sogno Guardiola

Italia, sogno Guardiola

I più visti di Calcio

CLIP GUARDIOA CONTROCAMPO 2001 20/07 SRV

La previsione di Guardiola a Controcampo 25 anni fa: "L'Italia ha 3 Mondiali, ma…"

DICH POLITANO INCONTRO COI TIFOSI A DIMARO DICH

Politano: "Bene l'inizio con Allegri. Potrei chiudere la carriera qui"

Sabatini: "Il mio pallone d'oro non arriva dal mondiale"

Sabatini: "Il mio pallone d'oro non arriva dal mondiale"

Le pagelle di Piantanida: il vero Yamal è il fratellino, Paredes cambia sport

CLIP FESTA TIFOSI SPAGNOLI A TIMES SQUARE PER SITO 20/7 SRV

La Spagna si prende New York: tifosi della Roja scatenati a Times Square

Che caos per il Pallone d'Oro! Tanti nomi in ballo ma regna l'incertezza. Ecco chi può vincerlo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:23
Il Bologna pareggia la seconda amichevole: 1-1 con l'Heidenheim
18:13
Bedin: "La serie B vuole superare i record della scorsa stagione"
17:56
Il Cagliari a Pontedilegno-Tonale per la seconda fase della preparazione
17:39
Napoli, la prima formazione di Allegri per l'amichevole contro l'Arezzo
16:43
Lutto in casa Montella, arriva il messaggio social del Milan