Arsenal, Arteta: "L'arbitro ha deciso la gara con l'Inter. C'era un rigore per noi e quello dato..."

All'Inter basta un calcio di rigore di Calhanoglu (il turco ne ha segnati 19 su 19 da quando indossa la maglia nerazzurra) per battere l'Arsenal e volare ai piani alti della classifica della Champions League con 10 punti, ma proprio quel calcio di rigore, insieme ad altre decisioni dell'arbitro Kovacs, ha fatto infuriare il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, che in conferenza stampa si è scagliato contro il direttore di gara: "Il rigore concesso all'Inter? Non capisco. Non c'è alcun pericolo. Non puoi reagire perché il pallone è molto vicino. Ma va bene, hanno deciso che è un rigore. Però, se quello è un rigore, allora quello su Mikel Merino, dove Sommer lo colpisce in testa, deve essere un rigore al 100%. Questi sono i margini in questo gioco, ed è molto difficile da accettare. Non c'è niente che possiamo fare al riguardo, purtroppo dobbiamo accettare e andare avanti.