Altro pari dolce-amaro per la Juve, l'Atalanta vola e punta la Top 8 di Champions

Discorso diverso invece per l'Atalanta. Al Gewiss Stadium la Dea dà una lezione di calcio a un mediocre Sturm Graz, blinda i playoff di Champions e punta la "Final 8" con una grande prova di forza che conferma il livello europeo e le qualità della rosa bergamasca. Massimo risultato col minimo sforzo per i nerazzurri. Dopo un primo tempo al trotto segnato da qualche accelerazione sugli esterni e dalla solita zampata sottoporta di Retegui, con lo Sturm Graz nella ripresa l'Atalanta cambia passo grazie agli ingressi di Lookman e Cuadrado, sfrutta le giocate di un sontuoso De Ketelaere e dilaga chiudendo la gara con cinque gol preziosi per la differenza reti e tre punti importanti per la classifica generale. Importanti per due motivi. Oltre a premiare la banda di Gasperini in Europa e lasciare ancora tutti aperti i discorsi per la Top 8, infatti, il pass per i playoff consente alla Dea di alimentare la fiducia del gruppo, tenere alta la tensione in campionato in un momento delicato zeppo di impegni e insidie e di giocarsi poi il colpo grosso in Champions all'ultima giornata contro il Barcellona.