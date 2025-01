Serie A, Juventus-Milan 2-0: Motta aggancia il quarto posto

- La Juventus ha tenuto la porta inviolata in quattro gare consecutive contro il Milan per la prima volta nella sua storia in Serie A.

- Il Milan non ha trovato il gol solo due volte nelle ultime 30 trasferte di Serie A, in entrambe le occasioni contro la Juventus (la precedente prima di oggi il 27 aprile 2024).

- La Juventus ha trovato il successo in casa contro il Milan in Serie A per la prima volta dal 10 novembre 2019, interrompendo una serie di quattro incontri interni consecutivi senza vittorie contro questa avversaria.

- Con 21 anni e 2 giorni, Samuel Mbangula è diventato il più giovane giocatore di nazionalità sportiva non italiana a segnare con la maglia della Juventus contro il Milan in Serie A.

- La Juventus ha ritrovato la rete in casa in Serie A contro il Milan 325 minuti di gioco dopo la precedente (con Morata il 19 settembre 2021).

- Timothy Weah è andato a segno in una sfida tra Juventus e Milan in Serie A a 25 anni e 254 giorni di distanza dall’ultima rete del padre George contro la sua attuale squadra (doppietta con la maglia rossonera contro i bianconeri il 9 maggio 1999).

- Timothy Weah è diventato il terzo giocatore statunitense a segnare almeno cinque reti in una stagione di Serie A, dopo Christian Pulisic (12 nel 2023/24 e 5 nel 2024/25) e Weston McKennie (5 nel 2020/21).

- Khéphren Thuram è diventato il primo centrocampista della Juventus ad essere coinvolto in almeno una rete in tre presenze interne consecutive di Serie A a partire da Adrien Rabiot, nel marzo 2023.

- Tra andata e ritorno di questa Serie A, la sfida tra Juventus e Milan si è sbloccata alla 32ª conclusione, con la rete di Samuel Mbagula.