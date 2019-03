Ajax, percolo baby "galacticos" per la Juve

15/03/2019

L'uomo copertina è, talento puro dotato di ottime geometrie e di una grande progressione su cui ha già messo le mani il Barcellona, che lo ha bloccato per la prossima stagione pagandolo circa 75 milioni di euro. Prima del ritorno degli ottavi aveva promesso alla sua nuova squadra di eliminare il Real e il 4-1 del Bernabeu è il modo migliore per presentarsi ai suoi nuovi tifosi.Al suo fianco nel centrocampo dell'Ajax agisce, mezzala meno tecnica ma dotata di più dinamismo rispetto al compagno di reparto su cui in estate ilaveva fatto più di un pensiero.

Qualità a centrocampo e tanta qualità anche in difesa, dove gioca, terzino 26enne titolare con l'Argentina agli ultimi Mondiali, che pare essere molto vicino al(Il suo trasferimento in Spagna potrebbe spingere Marcelo in orbita). A proposito di Juve, non è certo un segreto che i bianconeri inseguano da tempo, solido centrale classe '99 che la Vecchia Signora potrà osservare da molto vicino ai quarti di finale e su cui è pronta ad investire per costruire il dopo BBC.

E poi ci sono gli eroi della notte del Bernabeu, come David Neres, Dolberg e Ziyech, 25enne marocchino che piaceva alla Roma che poi gli preferì Kluivert. Neres, 19 anni, è il giocatore più caro acquistato da un campionato straniero della storia della Eredivise, per lui l'Ajax versò 12 milioni al San Paolo a si prepara a fare una super plusvalenza. Kasper Dolberg, danese di 21 anni, di mestiere fa l'attaccante, è già nella storia del club per aver realizzato la seconda tripletta più veloce nella storia dopo Marco Van Basten e fa gola a diversi club di Premier League. Il suo compagno di reparto è Dusan Tadic, due assist nel primo tempo e un magico sinistro scagliato sotto l'incrocio dei pali nella ripresa contro il real, se non avesse già 30 anni ci sarebbe la fila per prenderlo.

L'Ajax ha messo in vetrina i suoi gioielli mettendo fine anni d'oro del grande Real, ora proverà a fare lo sgambetto anche alla Juve, ma comunque andrà in estate si scatenerà l'asta tra le big e le casse dei Lancieri si riempiranno fino all'orlo.