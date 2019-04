Ajax, Overmars fa festa allo Stadium sotto la curva

17/04/2019

Un successo sul campo della Juventus, per di più in un quarto di finale di Champions League che ti regala l'accesso alla semifinale, non è cosa da tutti i giorni. Ecco perché è comprensibile la gioia di Marc Overmars: il ds ed ex giocatore dell'Ajax si è tuffato sull'erba dello Stadium a mò di esultanza dopo un gol, facendo festa sotto lo spicchio dei tifosi olandesi. Al suo fianco anche Van der Sar, dg dei Lancieri, che esulta in modo più sborio: applauso verso i sostenitori.