Champions League, nascono le nuove urne: Inter in prima, Milan e Bologna tifano per la vittoria del Real Madrid

IL NUOVO FORMAT

I rossoneri e i felsinei devono sperare nel successo delle Merengues in occasione della finale di Wembley che aprirebbe alla qualificazione diretta dello Shakhtar Donetsk e soprattutto eviterebbe l'ingresso in terza fascia dell'Eintracht Francoforte che si prenderebbe il sesto posto dedicato al campionato tedesco

© Getty Images L'Italia avrà modo di presentare nella sua storia cinque squadre in Champions League. Un appuntamento importante per il nostro calcio che si presenterà al via con Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, in grado di aggiudicarsi i posti a disposizione al termine della stagione. Il cambio di regolamento porterà con sè in dote anche una nuova modalità di sorteggio con le squadre che verranno divise in quattro fasce e venendo così a scontrarsi contro due avversarie da ognuna delle quattro urne, giocando per ogni urna una partita in casa e una in trasferta (anche in questo caso la scelta avverrà tramite sorteggio).

Una modalità nuova che cambia anche la suddivisione delle formazioni che, a differenza del passato, non prenderanno più in considerazione la vittoria dei sei maggiori campionati europei e la vittoria dell'Europa League. A contare sarà infatti il ranking che, insieme alla squadra campione d'Europa, inserirà nella prima fascia le prime otto squadre della classifica per club.

Proprio la prima urna appare a oggi blindata con Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, Paris Saint Germain, Liverpool, Borussia Dortmund, Lipsia e Barcellona già certi del proprio posto, mentre l'Inter sarà l'unica rappresentante presente complice il sesto posto nel ranking UEFA. Quasi fatta anche per la seconda dove saranno presenti due italiane con l'Atalanta a capeggiare i team azzurri seguita dalla Juventus, accompagnate a loro volta dai campioni di Germania Bayer Leverkusen, l'Atletico Madrid, il Benfica, l'Arsenal e il Club Brugge, fresco di titolo belga. Ancora in bilico la posizione del Milan che attualmente si trova in seconda fascia, ma che vede messa in pericolo la sua posizione in caso di vittoria della Champions League da parte del Borussia Dortmund.

Avendo a disposizione già cinque squadre come l'Italia, l'eventuale successo dei gialloneri aprirebbe la strada all'Eintrach Francoforte, sesta e attualmente in Europa League, ma soprattutto davanti nel ranking rispetto ai rossoneri. Ciò costringerebbe lo Shakhtar Donetsk a passare dai play-off rimanendo comunque virtualmente nell'urna a sua disposizione, ma spingendo i rossoneri in terza, destinati ancora una volta a osservare il destino altrui.

È proprio in terza che potrebbe accadere qualsiasi cosa con soltanto Feyenoord, Sporting CF, PSV Eindhoven già certi del loro posto, mentre tutti gli altri rimangono in bilico a partire dal Celtic che, nonostante abbia già strappato il pass per la prossima Champions, si troverà nella medesima situazione del Milan nel caso in cui il Borussia dovesse imporsi nella finale di Wembley. In quel caso scenderebbe in quarta fascia, rimanendo affacciato sull'eventuale "ripescaggio" in terza se lo Shakhtar dovesse essere eliminato. Lo stesso accadrebbe anche se una fra Lille, PAOK, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv e Young Boys dovessero rimanere tagliate fuori dalle migliori 36.

A quest'ultime guarda con grande fiducia anche il Bologna, al ritorno nella massima competizione europea dopo oltre sessant'anni, ma relegata alla quarta fascia complice la scarsa esperienza in campo continentale. Davanti a sè avrebbe il Celtic nel peggiore delle ipotesi riguardante la sfida fra Real Madrid e Borussia Dortmund, una situazione che diventerebbe più serena se i Blancos vincessero con Galatasaray, AS Monaco, Sparta Praga e Aston Villa comunque in lizza per la promozione. I turchi e i cechi sono però a rischio dovendo affrontare i preliminari, motivo per cui anche se quest'ultime non dovessero farcela, i felsinei dovrebbero sperare nell'eliminazione prematura di tre delle squadre impegnate nella prima fase e inserite nella terza urna. Un numero che salirebbe a quattro in caso di retrocessione del Celtic.