Lazio, ecco Doekhi: "Qui per dare il massimo"

"Quando è arrivata la proposta della Lazio ho pensato fosse perfetta per me e per le mie caratteristiche. Sono contento di essere qui, questo è un grande club. Il mio obiettivo è quello di mantenere la porta inviolata. E possibilmente di fare anche qualche gol". Sono queste le parole di Danilho Doekhi, neo difensore biancoceleste, nella conferenza stampa di presentazione.
"Abbiamo una buona squadra, io vorrei giocare il più possibile e mostrare le mie qualità. Dobbiamo sempre pensare di fare il massimo. Io penso di adattarmi bene sia in questa squadra che in Serie A. E mi aspetto di farlo subito", prosegue il centrale. Che poi sottolinea come "ci sono stati tanti giocatori olandesi che sono passati qui e questo aiuta. Volevo giocare in Bundesliga e ci sono riuscito. Ora sono qui e voglio mostrare tutte le mie qualità".
Infine un pensiero sulla visita di Bonucci, suo ex compagno di squadra all'Union Berlino, a Formello: "Ho parlato molto con lui, per noi quando eravamo a Berlino era una leggenda. E' uno di quelli che mi ha detto che il campionato italiano sarebbe stato adatto per me, è stato un piacere vederlo", conclude.