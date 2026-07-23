Napoli: Buongiorno operato al ginocchio, distrazione dei legamenti per Lucca

23 Lug 2026 - 17:27
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Tramite il proprio sito internet, il Napoli ha informato che, nella giornata di oggi, Alessandro Buongiorno è stato operato al ginocchio: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la clinica Jean Mermoz Prívate Hospital di Lione, a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L'operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione, Buongiorno inizierà la riabilitazione". Per lui stop di circa tre mesi. 

Arrivano anche aggiornamenti sulle condizioni di Lorenzo Lucca, infortunatosi ieri nell'amichevole con l'Arezzo: "Dopo l'infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore". Previsti circa due settimane di stop. 

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