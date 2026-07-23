Napoli: Buongiorno operato al ginocchio, distrazione dei legamenti per Lucca

Tramite il proprio sito internet, il Napoli ha informato che, nella giornata di oggi, Alessandro Buongiorno è stato operato al ginocchio: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la clinica Jean Mermoz Prívate Hospital di Lione, a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L'operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione, Buongiorno inizierà la riabilitazione". Per lui stop di circa tre mesi.