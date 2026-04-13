Atletico, Simeone: "In campo per vincere ancora. Ruggeri sta facendo benissimo"
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L'Atletico Madrid non difenderà solo il 2-0 del Camp Nou nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, parola di Diego Simeone: "Quando comincia la partita, nessuno si ricorderà del 2-0 dell'andata. Il risultato c'è, ma i giocatori andranno in campo per vincere", ha detto a Sky Sport.
"Sappiamo quello che dobbiamo fare per poter continuare a vivere settimane come queste. Dobbiamo essere convinti di quello che può essere il nostro cammino", ha aggiunto, sottolineando poi le qualità principali degli avversari: "Il Barcellona fa gol quasi sempre, noi dobbiamo portare la partita dove sappiamo che possiamo fargli male".
Infine, commento sull'italiano Ruggeri: "Sta lavorando molto bene, speriamo che anche domani possa fare una partita importante".