Yamal spinge il Barça e cita LeBron: "Non è finita, rimonta possibile se giochiamo come sappiamo"
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"È possibile la rimonta, per questo siamo qui. Dobbiamo giocare come sappiamo, con intensità senza perdere il nostro gioco. Non bisogna pensare che è un miracolo qualificarsi. È vero che iniziamo da 2-0 per l'Atletico Madrid, ma bisogna giocare come sappiamo fare".
Lamine Yamal carica i suoi compagni in vista del ritorno dei quarti di Champions League che il Barça giocherà in casa dei Colchoneros dopo il 2-0 dell'andata al Camp Nou. "Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto per tutta la stagione: lottare per questa maglia e provare a centrare le semifinali", afferma la stella del Barcellona.
Il campione della Spagna è pronto a caricarsi di responsabilità: "Per fortuna sto giocando al Barça e ci sono giocatori di qualità - spiega - Non credo che tutto passi da me, ma se succedesse non mi importerebbe".
Infine una promessa ai tifosi blaugrana: "Promettiamo che se verremo sconfitti sarà combattendo fino alla fine, faremo tutto per questa maglia - conclude Yamal - Sarà una partita di novanta minuti o più perché non è finita."
Infine, a Sky Sport, le parole su LeBron James dopo quella foto postata da Yamal su Instagram che indicava la voglia di rimontare, proprio come fece il numero 23 ai tempi di Cleveland: "Di sicuro, LeBron è una delle mie ispirazioni. Un'altra è sicuramente mia mamma, che ha sempre lottato. Ma anche LeBron, che è una delle personalità sportive ad aver compiuto rimonte storiche".