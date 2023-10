Caso scommesse, il calcio trema: l'indagine può allargarsi

© Getty Images

Il coinvolgimento di alcuni calciatori di Serie A nell'inchiesta che la Procura di Torino sta svolgendo su piattaforme di scommesse illegali è arrivato quasi per caso. La polizia stava indagando su un'agenzia di Torino che teneva una sorta di "contabilità" per le giocate sui server illegali (spesso in agenzie regolari ci sono pc collegati a siti non riconosciuti in Italia: è il metodo che usano i criminali per riciclare denaro ma che consente di scommettere anche a chi non può farlo per altri motivi, come i calciatori che puntano sul proprio sport) e, la scorsa estate, è spuntato il nome di Fagioli.