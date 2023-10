Caso scommesse, le anticipazioni di Corona hanno accelerato i tempi: da lì il blitz a Coverciano

L'INCHIESTA SCOMMESSE

Le rivelazioni social dell'ex re dei paparazzi hanno convinto i pm a procedere il più in fretta possibile per evitare che si inquinassero le prove

"Non c'è solo Fagioli", aveva rivelato sui social. E infatti, sempre con lo stesso metodo, Fabrizio Corona ha poi fatto i nomi di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. La procura di Torino si è subito attivata facendo convocare a Milano l'ex re dei paparazzi come persona informata dei fatti. I pm già conoscevano i calciatori coinvolti, anche perché - riporta La Repubblica - avevano trovato specifiche conversazioni nei device sequestrati a Fagioli ad agosto, e hanno subito provveduto al blitz di Coverciano per notificare l'avviso di garanzia e sequestrare cellulari e tablet, come elementi di prova e per scoprire eventuali collegamenti con altri scommettitori. L'idea, probabilmente, era quella di attendere dopo il match contro Malta (anche perché Tonali e Zaniolo giocano in Inghilterra e questa era l'occasione per potergli parlare assieme in Italia) ma le rivelazioni di Corona hanno accelerato il procedimento. Non è un caso che tra le forze dell'ordine qualcuno abbia avuto la sensazione che i due si aspettassero l'arrivo a Coverciano e possano aver cancellato prove preziose.

Ieri Corona era stato ascoltato per circa 45 minuti e poi annunciato altre verità scottanti sul mondo del calcio. Alla fine non ha rilasciato dichiarazioni ma ci aveva già pensato sui social: "Un informatore mi ha rivelato - ha detto Corona - che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi - ha aggiunto - mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima".

E ancora: "Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono. Non solo scommesse, ma c'è ben altro - ha spiegato -. Parleremo presto, per esempio, di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo. Cosa lo impedisce? Cosa fa sì che si nascondano?". Intanto ha aperto un calderone destinato a scuotere ulteriormente il mondo del calcio.

Vedi anche Calcio Caso scommesse, i club possono sospendere lo stipendio o risolvere il contratto