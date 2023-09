Caso Osimhen, interviente il governo nigeriano: "Vogliamo sia garantito il rispetto dei nostri sportivi"

LA DENUNCIA

Il ministro dello Sport, John Owan Enoh, ha espresso la propria vicinanza al campione africano dichiarandosi pronto a far chiarezza sui rapporti fra l'attaccante del Napoli e la società partenopea

Il caso Osimhen non smette di far discutere, sia dentro che fuori dal campo. Le tensioni fra l'attaccante del Napoli e la società partenopea sono divenute un argomento di discussione anche in ambito politico con il ministro dello sport nigeriano John Owan Enoh pronto a intervenire per tutelare il proprio connazionale. Il senatore si è detto pronto a far chiarezza in merito ideo apparsi e poi rimossi da Tik Tok che hanno fatto infuriare il fuoriclasse africano.

"Il mio ufficio si sta impegnando per raggiungere Osimhen in prima persona e capire quali sono i problemi, per stabilire bene i fatti. Sono anche in contatto con il ministro degli Affari Esteri e con l'ambasciatore della Nigeria presso la Repubblica Italiana - ha spiegato il politico -. Stiamo utilizzando le vie diplomatiche per approfondire la questione con l'Italia".

Una presa di posizione forte, che però si lega alla volontà di poter tutelare nel migliore dei modi la stella della nazionale nigeriana, a segno anche nel turno infrasettimanale contro l'Udinese. "Ci impegniamo a garantire che ai nostri sportivi venga accordato il rispetto che meritano e che non siano esposti a ingiustizie, discriminazioni e prese in giro sleali che potrebbero essere dannose per la loro carriera" ha concluso il ministro.

