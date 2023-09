Pochettino, messaggio a Osimhen: "Già al lavoro per gennaio..."

LA DICHIARAZIONE

L'allenatore del Chelsea, in conferenza stampa, ha fatto capire che nel mercato invernale andrà a caccia di una punta

© Getty Images Mauricio Pochettino 'avvisa' il Napoli in polemica con il suo bomber Victor Osimhen, per il quale, se certe 'fratture' non verranno ricomposte, si parla di possibile cessione nella prossima finestra di mercato, quella invernale. I nomi dei possibili acquirenti che circolano sono quelli di Chelsea e Al Hilal. Intanto oggi, parlando in conferenza stampa, il tecnico dei 'Blues' londinesi ha rivelato che "certamente siamo già al lavoro per il mercato di gennaio".

"Però stiamo anche lavorando - ha aggiunto Pochettino - per il recupero dei giocatori infortunati, come Nkunku che ci aiuterà a segnare più gol e a essere più solidi". Il tecnico del Chelsea ha poi ribadito la propria posizione sul fatto che nel calcio di oggi si giochi troppo "e certamente ci sono elementi che non possono reggere 70 partite. Ma per noi allenatori diventa difficile, perché ogni calciatore vorrebbe sempre giocare. E c'è anche la pressione di dover vincere. Insomma, è un argomento difficile, e un tema complicato".