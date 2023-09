Napoli: "Mai voluto offendere o deridere Osimhen, patrimonio del club"

© Getty Images

Il chiarimento sul campo è avvenuto ieri sera contro l'Udinese: Osimhen ha giocato come gli compete e ha abituato tutti, tifosi azzurri e non solo. Il futuro resta tuttavia un rebus, ma questa è materia che ci proietta a giugno. Per quest'anno il nigeriano resta in azzurro, nessuna cessione a gennaio. Se cambierà squadra, e tutto porta a pensare che questo avverrà, lo scopriremo la prossima estate. Nel frattempo, però, il club di Aurelio De Laurentiis ha diffuso una nota per tornare sul caso che dopo lo scontro di Bologna tra il giocatore e Rudi Garcia ha portato alle fibrillazioni di inizio settimana, vale a dire il video su Tik TOk che ha mandato su tutte le furie Osimhen e ha portato il suo procuratore a minacciare una causa legale. Questo, dunque, il comunicato della società: "Il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società. A dimostrazione di ciò, durante il ritiro estivo, il Club ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all’estero dell’attaccante. Rappresenta dato di esperienza comune il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre, il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e creatività, senza avere avuto, nel caso che ha visto protagonista Osimhen, alcuna intenzione di dileggio o di derisione. Comunque se Victor avesse percepito una qualsiasi offesa nei suoi confronti questa era estranea a qualsivoglia volontà della società".