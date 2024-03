Caos arbitri, a Le Iene l'intervista di Abbattista: "Adesso sono libero di denunciare"

© Getty Images

Domani, martedì 19 marzo, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: Rose Villain e Fabio Volo. Nella puntata si torna sul caos arbitri e in esclusiva, ai microfoni di Filippo Roma, l’arbitro addetto al Var di Serie A e B Eugenio Abbattista lancia il suo j’accuse sul mondo degli arbitri italiani. L’uomo, che a oggi risulta l’unico arbitro della storia del calcio italiano a dimettersi spontaneamente a stagione in corso, è stato al centro dei precedenti servizi che la trasmissione ha dedicato allo scandalo dei voti truccati e dei meccanismi per decidere quali arbitri tenere in organico e quali mandare a casa. Oggi dichiara: “Adesso sono libero di denunciare lo schifo che c’era intorno a me”, dopo aver chiesto più volte all’associazione arbitri di poter parlare ma senza avere ricevuto l’autorizzazione a farlo.