Xavi fa marcia indietro: resta al Barcellona. Rangnick verso il Bayern Monaco

DOMINO PANCHINE

I catalani non cambiano: missione compiuta per Laporta. In Baviera la caccia al successore di Tuchel sembra quasi essere giunta alla conclusione

© Getty Images Dopo Xabi Alonso un altro allenatore che sembrava destinato a salutare a giugno resta in panchina e prosegue per un'altra stagione. Trattasi di Xavi, che fa marcia indietro e onora il proprio contratto con il Barcellona. Il 44enne, che lo scorso gennaio aveva annunciato l'addio ai blaugrana dopo un duro ko con il Villarreal in casa, ha cambiato idea: decisivo un summit odierno con i massimi dirigenti del club. Sulla panchina dei catalani dal 6 novembre del 2021 dopo aver iniziato la carriera da allenatore in Qatar, Xavi ha vinto con gli spagnoli un campionato e una supercoppa di Spagna. L'ex centrocampista resterà alla guida del Barcellona fino al 30 giugno del 2025, data di scadenza del contratto rinnovato a settembre.

Tralasciando la Serie A, con Milan e forse Juventus che potrebbero cambiare guida tecnica, restano due al momento i club europei alla ricerca di un nuovo allenatore. Trattasi di Liverpool e Bayern Monaco, con i primi che sembrerebbero aver preso una direzione chiara. Arne Slot, attualmente al Feyenoord, è il nome in pole in casa Reds, tanto che gli inglesi starebbero già trattando con gli olandesi per liberarlo. Nulla da fare per Ruben Amorim, ora allo Sporting Lisbona, e Roberto De Zerbi, sempre più verso la permanenza al Brighton. L'italiano è sul taccuino del Bayern, che però non ha mai affondato realmente il colpo.

Sfumato Xabi Alonso e successivamente Julian Nagelsmann, convinto dalla federcalcio tedesca a restare ct della nazionale, i bavaresi sono tornati forti su Ralf Rangnick per il post-Tuchel. Quest'ultimo, a un passo dal Milan nel 2020 su volontà dell'ex ad Gazidis, ha ammesso di essere stato contattato dal Bayern. I dialoghi sono in corso, sebbene il 65enne sia attualmente ct dell'Austria e prossimo a prendere parte ai prossimi Europei. "Ho informato la federazione, abbiamo un vero rapporto di fiducia - ha detto l'ex Lipsia -. Mi trovo molto bene con l'Austria e se il Bayern mi dicesse 'ti vogliamo', mi chiederei se è davvero quello che voglio io".