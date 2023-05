Leverkusen, Xabi Alonso: "Mourinho, non vedo l'ora. Servirà la partita perfetta"

"Io ho imparato da tutti i miei allenatori, ma da Mourinho ho imparato a essere un leader, a lottare, a spronare la squadra a dare tutto. In questo Mourinho è uno dei migliori". Così Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, alla vigilia della sfida con la Roma commentando il rapporto con il portoghese, suo allenatore ai tempi del Real Madrid. "Abbiamo visto il suo rapporto con i tifosi della Roma, mi ricorda quello che aveva con i tifosi del Madrid - ha aggiunto - Per me è un onore, qualcosa di particolare affrontarlo. Ma più che da Mourinho mi aspetto qualità dai suoi giocatori. Abbiamo bisogno della prestazione perfetta. Ma noi siamo molto preparati. Dal mio punto di vista non vedo l'ora di salutare José, ho bellissimi ricordi negli anni vissuti insieme. Nel momento in cui il match inizierà, mi concentrerò solo sul campo".