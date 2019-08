Wolverhampton, Cutrone: "Felice per il debutto"

Non è entrato nel tabellino dei marcatori ma Patrick Cutrone ha comunque lasciato il segno all'esordio con il Wolverhampton. L'attaccante ex Milan è entrato al 63' della sfida tra i Lupi e gli armeni del Pynuik, quando il punteggia era già sul 3-0 in favore degli inglesi. La punta ha contribuito alla larga vittoria nell'andata del terzo turno preliminare di Europa League (nei playoff, praticamente raggiunti, l'undici di Nuno Espirito Santo dovrebbe vedersela con il Torino) procurandosi un rigore realizzato da Neves allo scadere.