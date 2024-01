Premier League: il Brighton sbatte sul muro del West Ham, solo 0-0 per De Zerbi

INGHILTERRA

La squadra dell’ex allenatore del Sassuolo crea tanto ma non riesce a bucare Areola, un punto per parte

© Getty Images Si completa il quadro della 20a giornata di Premier League: non si fanno male West Ham e Brighton, che al London Stadium non vanno oltre lo 0-0. Gli ospiti dominano di fatto dall’inizio alla fine, ma riescono solamente a sfiorare il vantaggio, prima con Ferguson (69’) e poi con Moder (85’). Gli uomini di Moyes restano al sesto posto in classifica, di tre punti sopra rispetto a quelli di De Zerbi: 34 punti per gli Hammers, 31 per i Seagulls.

Non si fanno male West Ham e Brighton, al London Stadium la sfida termina 0-0. Nella prima frazione di gioco i Seagulls cominciano a gestire il possesso del pallone, andando a pressare alto gli avversari nel tentativo di chiuderli nella loro metà campo. Gli Irons si affidano soprattutto alle ripartenze, cercando di approfittare di qualche errore tecnico da parte degli ospiti. Nonostante la supremazia gli uomini di De Zerbi non riescono a colpire, con il primo tempo che si chiude a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa Bowen prova ad accendersi in un paio di occasioni per dare una scossa agli Hammers, ma dopo l’ora di gioco la squadra ospite torna a premere sull’acceleratore: al 69’ il neoentrato Ferguson sfiora l’1-0 con il diagonale mancino, ma i biancoblù non si fermano. Verso il finale di gara Moder si divora sottomisura il gol partita, con Areola che poi abbassa la saracinesca su Lallana nel recupero. Finisce a reti bianche, con le due squadre che si dividono la posta in palio: il West Ham sale a 34 punti, sempre al sesto posto, mantenendo le tre lunghezze di vantaggio sul Brighton, settimo a quota 31.