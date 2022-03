Wall Street Journal: Abramovich vittima di un tentativo di avvelenamento

Il proprietario del Chelsea Roman Abramovich e i negoziatori di pace ucraini hanno manifestato sintomi di sospetto avvelenamento dopo un incontro a Kiev all'inizio di questo mese nelle trattative di pace tra Ucraina e Russia. Lo riporta il Wall Street Journal, ma la notizia è poi stata confermata anche da un portavoce del magnate russo. Dopo l'incontro nella capitale ucraina, l'oligarca russo, che ha fatto la spola tra Mosca, Lviv e altre sedi negoziali, così come almeno due membri della delegazione ucraina, avrebbero sviluppato sintomi che includevano occhi rossi, lacrimazione costante e dolorosa e desquamazione della pelle del volto e delle mani. Non sarebbero in pericolo di vita.