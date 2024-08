Violazione del FPF: il City rischia la retrocessione in Championship

PREMIER LEAGUE

A poche ore dall'inizio della propria stagione di Premier League, arrivano delle importanti indiscrezioni in merito alla pena che potrebbe essere inflitta al City

© Getty Images In attesa del debutto in campionato, domani contro il Chelsea, il Manchester City è alle prese con importanti questioni extra campo. Infatti, i Citizens sono sotto accusa per aver violato le regole del Fair Play Finanziario inglese, con alcune delle irregolarità che risalgono al 2009 A settembre le 115 accuse finanziarie contro il club saranno indagate da un tribunale disciplinare indipendente e, secondo quanto riferito dal The Athletic, sono tre le possibili pene che potrebbero essere inflitte: multa, retrocessione o penalizzazione in punti.

Vedi anche Calcio estero VAR, novità in Premier: spiegati in tempo reale gli episodi arbitrali su X A lanciare questa indiscrezione è stato un dirigente della Premier League che, nell'anonimato, ha rivelato quale dovrebbe essere la pena inflitta al City: "L'opinione collettiva che ho sentito è che una sanzione appropriata dovrebbe essere una detrazione di punti così sostanziale, 70-80 punti, da garantire al City una stagione in Championship presso la Corte di arbitrato sportivo (CAS), come già fatto nel 2021. Vedi anche Calcio estero Premier League: debutto da sogno per Zirkzee, gol e vittoria dello United

All'epoca, il club di Manchester venne punito dalla UEFA con due anni di esclusione dalle coppe, ma al termine di una mediazione i Citizens se la cavarono pagando una multa salatissima. Vedremo se anche questa volta sarà così o il City verrà punito in maniera più severa. A breve comincerà il processo, che dovrebbe chiudersi attorno all'inizio del 2025. Dopo la vittoria del Community Shield contro i rivali dello United, Guardiola e la squadra devono concentrarsi sull'inizio della Premier che ormai è imminente.