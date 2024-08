VAR, novità in Premier: spiegati in tempo reale gli episodi arbitrali su X

INGHILTERRA

In Inghilterra arriva il Premier League Match Centre per chiarire le situazioni puù spinose ai tifosi

© Getty Images L'Inghilterra non ha mai amato il VAR tanto da pensare addirittura di rinunciarvi. Soprattutto i tifosi fanno fatica a capire le decisioni arbitrali più controverse e per questo motivo la Premier League ha deciso di lanciare un’importante novità per migliorare la comunicazione. Il massimo torneo calcistico inglese ha lanciato un nuovo account sul social network X, in vista dell’inizio della stagione 2024/25: il Premier League Match Centre.

Per la prima volta, questo account social ufficiale fornirà spiegazioni praticamente in tempo reale e aggiornamenti su questioni operative e arbitrali per ogni partita della Premier League. L'account pubblicherà spiegazioni sulle decisioni arbitrali sul campo e sul coinvolgimento del video assistant referee (VAR), incluso il ruolo della tecnologia nel processo decisionale.

In assenza di trasmissioni audio live del VAR, poiché non sono attualmente consentite nel mondo del calcio, il Premier League Match Centre sarà in grado di trasmettere sui social media informazioni quasi in tempo reale dal VAR Hub durante una partita di campionato.

Vedi anche euro 2024 VAR quasi assente a Euro 2024, Cesari: "Indicazione precisa di Rosetti"