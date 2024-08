Premier League: debutto da sogno per Zirkzee, gol e vittoria dello United

INGHILTERRA

Inizia con una rete dopo soli ventisette minuti dal suo ingresso l'avventura inglese dell'ex centravanti del Bologna, i Red Devils (senza Sancho) sconfiggono 1-0 il Fulham

Esordio da sogno per Zirkzee: entra e decide la sfida con il Fulham. Le FOTO































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La prima gara della Premier League 2024/25 porta la firma di un grande protagonista della scorsa Serie A. Joshua Zirkzee, infatti, entra al 60' e risolve all'87' la sfida tra il Manchester United e il Fulham: è sua la rete che consegna i primi tre punti stagionali ai Red Devils, che debuttano con un 1-0 tra le mura di Old Trafford. Esulta ten Hag, che aveva osato coi cambi inserendo anche de Ligt, mentre Sancho è un caso: neanche in panchina quest'oggi.

Inizia con una vittoria, firmata da Joshua Zirkzee, la stagione del Manchester United: è 1-0 sul Fulham. L'avvio è decisamente equilibrato nel debutto stagionale a Old Trafford, che assiste a una buona prestazione dei Cottagers. La prima chance è proprio degli ospiti, con Tete a impegnare Onana. Lo United, che lascia a sorpresa Jadon Sancho in tribuna, reagisce con Bruno Fernandes e colpisce l'esterno della rete. Posizioni interscambiabili tra il portoghese e Rashford, dando imprevedibilità all'attacco dei Red Devils, ma l'uomo-chiave è Casemiro: l'ex Real Madrid si dimostra rinato e arma due volte il portoghese, ma Leno c'è. Nella ripresa il Fulham si dimostra ancora efficace in ripartenza, per poi rischiare sull'occasione di Mount: bravo Leno coi piedi. Il Manchester United non riesce a sfondare e nell'ultima mezz'ora inserisce anche Zirkzee, che esulta all'87': sul cross di Garnacho, l'ex Bologna anticipa anche McTominay e segna con una zampata. Il suo è un debutto da sogno, di tutt'altro stampo rispetto a quello di Hojlund, che segnò dopo quindici gare. Esulta ten Hag, che aveva cambiato volto al suo attacco (e alla difesa, dentro de Ligt all'80') e assiste a una rete orchestrata proprio dai suoi cambi. Finisce così, col Manchester United che sconfigge 1-0 un agguerrito Fulham e debutta con una vittoria, mangiandosi il bis con Garnacho. Prosegue la curiosa striscia legata a questo match: lo 0-0 manca da cent'anni esatti.