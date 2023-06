Vicario in Premier per rompere il tabù dei portieri italiani

In molti non hanno lasciato traccia o comunque non hanno rispettato le attese iniziali. La Premier League è un mondo quasi inesplorato per i portieri italiani, mai realmente protagonisti in Inghilterra. L'unica eccezione è legata al nome di Carlo Cudicini. Il figlio del Ragno Nero, numero uno indiscusso del Milan Campione d'Europa e del Mondo nel 1969, ha indossato le maglie di Chelsea e Tottenham. Quattordici le stagioni totali. Cudicini è ancora oggi il portiere italiano con il maggior numero di presenze, ben 161, in Premier League.