Tonali al Newcastle, Mancini: "Vuol dire che c'è un problema"

La settimana prossima dovrebbe arrivare l'ufficialità della cessione di Sandro Tonali dal Newcastle al Milan, una grave perdita per il calcio italiano che Roberto Mancini ci tiene a sottolineare: "Da un lato c'è del dispiacere, se un giocatore giovane e bravo come Tonali lascia l'Italia vuol dire che qualche problema c'è. Dall'altro però gli servirà giocare in Premier League, a livello tecnico è un bene per lui" le parole a Sky.