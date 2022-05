Vacanza a Ibiza dopo il flop con il Mainz: è bufera sul Bayern

GERMANIA

Critiche della stampa tedesca ai giocatori della squadra bavarese, diventata campione di Germania con tre turni di anticipo

Bufera su un gruppo di giocatori del Bayern Monaco dopo una breve vacanza a Ibiza all'indomani della sconfitta per 3-1 e la prestazione poco brillante contro il Mainz sabato scorso in Bundesliga. Il Bayern ha conquistato il suo decimo titolo consecutivo - il 32° della sua storia - con tre turni di anticipo il 23 aprile. L'allenatore Julian Nagelsmann si è attenuto al suo programma di dare ai suoi giocatori la domenica e il lunedì di riposo, così la maggior parte della rosa ne ha approfittato per un mini soggiorno nell'isola spagnola. Getty Images

Un comportamento che ha scatenato le critiche sulla stampa tedesca. L'ex Bayern Lothar Matthaus ha rimproverato i giocatori. L'allenatore dell'Hertha Berlino Felix Magath ha addirittura messo in dubbio la professionalità dei giocatori della squadra bavarese. Il direttore sportivo del club, l'ex Juve Hasan Salihamidzic domenica ha però difeso i giocatori, dicendo che la mini vacanza era stata concordata prima della sconfitta a Mainz come un "modo per fare gruppo".