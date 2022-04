Bundesliga: il Bayern Monaco è campione di Germania

GERMANIA

Il decimo titolo consecutivo (record nei top 5 campionati europei) arriva dopo il 3-1 casalingo al Dortmund: reti di Gnabry, Lewandowski e Musiala

Con tre giornate di anticipo, il Bayern Monaco si laurea campione di Germania per la 32esima volta nella storia: la decima consecutiva. È una striscia record per quanto riguarda i cinque campionati più importanti d’Europa. I bavaresi trionfano al termine dello scontro diretto casalingo contro il Borussia Dortmund, steso 3-1 con i gol di Gnabry, Lewandowski e Musiala. Ko a sorpresa interno del Lipsia, ora quarto perché sorpassato dal Leverkusen. Bayern Monaco da 10 ma senza lode



























































BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND 3-1

Mancava soltanto l’ufficialità del decimo campionato tedesco vinto consecutivamente per il Bayern Monaco e l’aritmetica certezza non poteva essere più bella rispetto a quella che è arrivata in casa proprio nello scontro diretto contro il Borussia Dortmund secondo. Campionato già terminato alla quartultima giornata: il +12 è matematicamente incolmabile. Il risultato del big match dell’Allianz Arena si sblocca già allo scoccare del quarto d’ora di gioco: dagli sviluppi di un corner battuto da Kimmich, Goretzka fa da sponda aerea per Gnabry, il quale raccoglie il servizio del compagno e al volo scarica il destro all’incrocio che non lascia scampo a Hitz. Dopo un’altra rete di Gnabry, questa volta però annullata per fuorigioco di Coman, i pluricampioni di Germania volano sul 2-0 al 34’: Zagadou perde un pallone folle davanti alla propria area di rigore, Muller lancia in verticale il sempre presente Lewandowski e il centravanti polacco non sbaglia col destro. Forse con la testa già all’imminente festa, i bavaresi rischiano tantissimo in avvio di ripresa: Emre Can riapre tutto su rigore, concesso per fallo di Kimmich su Reus, ma quest’ultimo si divora l’immediato 2-2 in un paio di circostanze ravvicinate. Sospiro di sollievo per Nagelsmann, perché i suoi giocatori sfiorano il tris al 70’ (miracolo di Hitz su Lewandowski) e poi lo trovano a 7’ dalla fine: serie di batti e ribatti in area di rigore, il pallone si ferma sui piedi di Musiala che controlla con la coscia a supera Hitz con il destro. L’albo d’oro dice ora 32 scudetti conquistati nella storia del Bayern. L’ennesimo Meisterschale non glielo può togliere nessuno. Il Dortmund non dovrà fare altro che difendere in tutta serenità la seconda posizione negli ultimi 270 minuti di stagione.

FURTH-BAYER LEVERKUSEN 1-4

Bayer Leverkusen terzo dopo avere passato 4-1 sul campo del Greuther Furth. I padroni di casa, ultimi in classifica e ormai vicinissimi ormai alla retrocessione, passano in vantaggio con Willems al 5’, ma subiscono il ritorno delle ‘Aspirine’, che trovano il pareggio all’8’ con il solito Schick e il 2-1 con Azmoun al 18’. Nella ripresa Paulinho firma il tris al 58’ chiudendo di fatto la partita. Infine, all’84’, c’è spazio anche per il 4-1 dell’argentino Palacios.

LIPSIA-UNION BERLINO 1-2

Grande impresa dell’Union Berlino contro il Lipsia, sorpassato in classifica proprio dal Leverkusen dopo questa inaspettato ko interno. Vantaggio per la formazione casalinga grazie alla rete di Poulsen al 46’, ma la doccia gelata arriva in 3 minuti: prima, all’86’, arriva il gol del pareggio ospite di Michel, poi all’89’) quella del 2-1 di Behrens. La squadra capitolina riesce a conservare la propria sesta posizione, che varrebbe la Conference League.

FRIBURGO-BAYER MONCHENGLADBACH 3-3

Pari e spettacolo a Friburgo. Il Borussia Monchengladbach va avanti al 3’ con il rigore di Bensebaini e poi raddoppia al 13’ con Embolo, ma nella seconda frazione di gioco i bianconeri accorciano le distanze al 49’ con Grifo (sempre dal dischetto) e poi agguantano il 2-2 con Gunter al 61’. Il gol del 3-2 porta la firma di Lienhart all’80’, ma 93’ Stindl sigla il definitivo 3-3. Friburgo sempre quinto, ma non l’Union che ora lo insidia a 2 lunghezze.

COLONIA BIELEFELD 3-1

Successo prezioso per il Colonia, che supera per 3-1 in casa l’Arminia Bielefeld, penultimo in Bundesliga, e rimane a contatto con l’Union Berlino sesto. Padroni di casa avanti con Uth al 3’, mentre l’1-1 giunge al 33’ con la sfortunata autorete di Hubers. Al 43’, Modeste riporta in vantaggio il Colonia, mentre la rete del 3-1 viene firmata all’86’ da Thielmann.

EINTRACHT FRANCOFORTE-HOFFENHEIM 2-2

Pareggio ed emozioni anche tra Eintracht e Hoffenheim. Gli ospiti trovano il vantaggio al 12’ con l’autogol di N’Dicka, il quale però poi si fa perdonare siglando l’1-1. Nella ripresa i padroni di casa effettuano il sorpasso con Kamada al 66’, ma al 78’ Rutter sigla il 2-2 finale. L’Eintracht è nono con 40 punti, mentre l’Hoffenheim rimane saldamente ottavo a quota 46.