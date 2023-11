Germania, una donna vice allenatrice dell'Union: prima volta in Europa

GERMANIA

Marie Louise Eta assisterà Marco Grote, che ha preso il posto dell'esonerato Urs Fischer

© Getty Images Sarà Marie Louise Eta la vice di Marco Grote, il nuovo tecnico dell'Union Berlino. La nomina dell'allenatrice rappresenta una prima volta storica in Europa: nessuna donna aveva mai seduto in panchina in un club dei top 5 campionati europei maschili. Eta e Grote, che è stato chiamato a sostituire l'esonerato Urs Fischer (13 ko nelle ultime 14), esordiranno il 25 novembre contro l'Augsburg.

Eta è un'ex calciatrice, è stata centrocampista del Turbine Potsdam, dell'Amburgo, del Coppenburg e del Werder Brema. Nel 2019 è diventata collaboratrice tecnica nelle nazionali giovanili femminili tedesche e da giugno era nello staff dell'Under 19 dell'Union Berlino, insieme appunto a Grote.

I precedenti simili sono pochissimi e riguardano tutti tornei minori o selezioni giovanili: in Italia si ricorda l'esperienza di Carolina Morace, che nel 1999 allenò per due partite la Viterbese di Gaucci in C1, mentre l'esempio più recente è quello di Patrizia Panìco, che nel 2017 era assistente di Daniele Zoratto nella nazionale italiana Under 16, che guidò quando il ct era impegnato con l'Under 19.