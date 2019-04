Un altro figlio d'arte: debutta Gullit Jr.

22/04/2019

Un altro figlio d'arte nel calcio dei grandi: oggi ha debuttato Maxim Gullit. Il 17enne figlio del grande Ruud non fa l'attaccante come papà, ma il difensore e ha esordito in Eerste Divise, la seconda serie del calcio olandese, con la maglia del Jong AZ. Per lui 19 minuti nello 0-0 contro il Twente. Una bella emozione per papà Gullit: Maxim promette bene come centrale e come terzino sinistro.