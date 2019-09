'UEFA For Players', nasce una app a sostegno degli ex calciatori

DA NYON

I calciatori e gli ex calciatori possono trovarsi a fronteggiare una serie di insidie, sia in campo che fuori: senza un aiuto concreto, le difficoltà possono essere molte. Tenendo a mente questi fattori, la UEFA ha inaugurato ufficialmente l'iniziativa UEFA For Players, con la collaborazione di ex giocatori che conoscono questi problemi per esperienza. La prima tappa di questo programma è una app disponibile per tutti i giocatori d'Europa a livello elite. "Sarebbe stato fantastico avere queste informazioni quando ho iniziato la carriera", spiega Eric Abidal. L'ex nazionale francese ha contribuito alla sezione My Image dell'app, che aiuta i giocatori a gestire il rapporto con i mezzi di comunicazione e i social media. "L'app è suddivisisa in diversi argomenti: dalla gestione finanziaria, al rapporto con i media, fino alla gestione dell'immagine. Sono informazioni molto utili per qualsiasi calciatore, a prescindere dalla fase della sua carriera".

"Un'iniziativa rivoluzionaria" - In precedenza non esistevano iniziative centralizzate che offrissero le stesse informazioni ai calciatori di tutto il continente, permettendo loro di condividere le prassi ottimali. L'iniziativa UEFA For Players cerca di colmare queste lacune e può essere scaricata da federazioni, società e associazioni calciatori di tutta Europa. Suddivisa in diversi moduli tematici, l'app utilizza videosimulazioni immersive e studi di casi concreti. È molto interattiva e presentata sotto forma di gioco, offrendo le informazioni più aggiornate sulla gestione della carriera nel calcio. "È un'iniziativa rivoluzionaria della UEFA, che con un'app può aiutare concretamente i giocatori a prendere decisioni importanti in varie fasi della carriera", commenta Nuno Gomes. L'ex attaccante del Portogallo ha utilizzato la sua vasta esperienza per contribuire al modulo My Game, che informa sulle regole del calcio e delle competizioni. "L'app offre consigli e assistenza con un semplice tocco dello schermo. In più ci sono simulazioni su otto argomenti: dai pericoli delle combine, a come reagire a un tentativo di corruzione, fino alla preparazione per quello che verrà dopo il calcio".

"Un giorno i soldi finiscono" - Quest'anno, alla fase finale di UEFA Youth League a Nyon, la UEFA ha tenuto un seminario UEFA For Players con le quattro squadre qualificate (Barcellona, Chelsea, Hoffenheim e Porto) per presentare l'app. Uno dei principali temi era la gestione dei risparmi accumulati durante la carriera professionistica. A consigliare i giocatori della quattro squadre è stato David James. L'ex portiere dell'Inghilterra ha indicato una statistica: dopo il ritiro, il 40% degli ex calciatori esaurisce i risparmi entro cinque anni. "Voi pensate che giocherete per sempre, ma sono pochissimi i giocatori che decidono quando smettere. La maggior parte delle volte non è una scelta - ha aggiunto, invitando i giovani a iniziare a prepararsi per tempo-. Se non avete un piano, un giorno i soldi finiscono. Il vostro stile di vita cambia, e se è costoso sarà difficile continuare". L'app verrà messa a disposizione delle 64 squadre che partecipano a questa edizione della UEFA Youth League: in questo modo, circa 2500 giocatori avranno accesso all'iniziativa. La grande maggioranza dei giocatori non guadagna grosse somme di denaro. I giovani sono particolarmente a rischio perché le associazioni criminali possono offrire denaro per manipolare il risultato di un incontro. Viola Odebrecht ha contribuito alla creazione del modulo che informa i giocatori sulle trappole delle combine, consigliando cosa fare se avvicinati e illustrando le conseguenze in caso di coinvolgimento. "L'app aiuta il giocatore a distinguere e a fare luce - dichiara l'ex giocatrice, tre volte vincitrice della UEFA Women’s Champions League -. Che cosa sono le combine, come si configurano e come potete proteggervi? Esistono diversi tipi di combine e non sono noti a tutti". "Ai giocatori do un consiglio: non ne vale la pena. Rovina la vostra vita e quella della vostra famiglia, oltre che il gioco più bello del mondo. Tutte queste conseguenze non valgono la pena".

Prepararsi per il futuro - Simon Rolfes, ex centrocampista e attuale direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ha dato i suoi input per il modulo My Finances. L'ex nazionale tedesco sa bene che i giocatori devono affrontare "tante novità" all'inizio della carriera, dalle questioni finanziarie ai media. Il consiglio di Rolfes è: "Fate solo cose che capite bene. Se non capite qualcosa, allora non fa per voi. In questo modo evitate molti problemi". Un calciatore non sa mai quando smetterà di giocare. Gli infortuni o i cali di forma sono una preoccupazione costante, ed è per questo che è d'obbligo pensare alla vita dopo il calcio. "È molto importante tenere gli occhi aperti su ciò che potrete fare dopo la carriera sportiva. Non saprete mai cosa potrà accadere nel frattempo", spiega Bianca Rech a proposito della seconda carriera dopo il calcio. "Volevo un consiglio per gestire la mia carriera sportiva, ma anche quella successiva. Ero specializzata in altre aree e volevo che fosse utile". Dopo il ritiro nel 2015, l'ex calciatrice si è impegnata per lavorare nell'amministrazione calcistica, collaborando prima con il Köln e poi con la UEFA. Rech, che oggi è l'attuale direttore sportivo del settore calcio femminile al Bayern Monaco, pensa che l'app offra grandi vantaggi a tutti i calciatori. "Può aiutarli a schiarirsi le idee su cosa fare dopo e sulla direzione da seguire. Inoltre dà buoni consigli sulle tappe successive della loro crescita". L'app sarà inizialmente disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, russo, serbo e spagnolo. Nel corso della stagione saranno aggiunte la lingua greca, polacca e turca. Le federazioni, le società e le associazioni calciatori interessate possono contattare la UEFA all'indirizzo academy@uefa.ch per richiedere l'accesso per il loro calciatori elite. UEFA For Players è una delle molte iniziative della UEFA Academy, la divisione centralizzata della UEFA concepita per dare opportunità di crescita ai professionisti del calcio.