Ucraina, anche Fonseca bloccato a Kiev: "Prego perché non cadano bombe"

Anche Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma e dello Shakhtar Donetsk, si trova bloccato a Kiev dopo l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo: "Mi sono svegliato alle cinque del mattino con cinque esplosioni di seguito - ha raccontato ai portoghesei di Jornal de Noticias -. Avevo un volo in programma per oggi, ma ora è impossibile uscire da qui, perché gli aeroporti sono già distrutti e lo spazio aereo è stato chiuso. Al momento, puoi lasciare Kiev solo via terra e tutti stanno cercando di scappare a Leopoli, una città vicino alla Polonia. Le strade sono completamente bloccate, le code sono enormi e non c'è più benzina. Non ci resta che pregare che non cada una bomba accanto a noi. Sinceramente non so come uscirò da qui".

Getty Images