Turchia: non accetta decisione dell'arbitro, il presidente dell'Istanbulspor ritira la squadra

TURCHIA

Nuove polemiche dopo che il campionato era appena ripreso in seguito alla sospensione per l'aggressione a un direttore di gara

© twitter Colpo di scena clamoroso in Turchia, nel giorno della ripresa del campionato sospeso per la brutale aggressione del presidente dell'Ankaragucu, Faruk Koca, nei confronti dell'arbitro Umut Meler. Al 73' di Instabulspor-Trabzonspor, match valido per la 17ª giornata di SuperLig, il presidente dei padroni di casa, Ecmel Faik Sarıalioğlu, ha ritirato la squadra dal campo dopo il gol del 2-1 degli ospiti. Il numero uno del club ha infatti contestato platealmente la decisione dell'arbitro Ali Sansalan di concedere la rete del sorpasso, malgrado una revisione al VAR che avrebbe dovuto, secondo lui, evidenziare un fallo su Loshaj. Sarıalioğlu è sceso sul terreno di gioco e ha comunicato ai suoi calciatori di ritirarsi.

