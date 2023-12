Turchia, arbitro aggredito: il presidente dell'Ankaragucu squalificato a vita

LA DECISIONE

Lo ha deciso il Comitato disciplinare della Federcalcio turca. Per la squadra di Ankara anche cinque partite da giocare a porte chiuse e una multa pari a circa 60 mila euro

Dopo il gravissimo episodio Koca si era dimesso dalla presidenza del club. "Qualunque sia l'entità dell'ingiustizia o degli atti illeciti, nulla può legittimare o spiegare la violenza da me perpetrata - ha scritto il numero uno del club turco in un comunicato -. Vorrei anche annunciare ai tifosi che mi sono dimesso dalla mia carica di presidente dell'Ankaragücü al fine di evitare che il club, i tifosi e la mia famiglia subiscano ulteriori danni". Tutte le partite del campionato turco sono state sospese fino al 19 dicembre.