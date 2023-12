Follia pura in Turchia: il presidente dell'Ankaragucu prende a pugni e calci l'arbitro

© Da video

Attimi di follia pura nel campionato turco al termine della sfida tra Ankaragucu e Rizespor. Al triplice fischio finale del match terminato 1-1 con un gol dell'ex Benevento Gaich in pieno recupero, il presidente dell'Ankaragucu Faruk Koca è sceso in campo dando il peggio di sé scagliandosi contro il direttore di gara Halil Umut Meler. Un pugno in pieno volto all'arbitro e, come se non bastasse, lo ha colpito più volte anche una volta caduto a terra con una serie di calci prima di essere trascinato via a forza.