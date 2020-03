Turchia, il campionato va avanti ma Obi Mikel non ci sta: rescissione col Trabzonspor

CORONAVIRUS

Quando la salute e la serenità personale vengono prima di uno stipendio. John Obi Mikel, ex centrocampista del Chelsea, ha rescisso il contratto che lo legava al Trabzonspor fino al 2021 dopo aver manifestato parecchie perplessità sul fatto che in Turchia il calcio non si fermasse nonostante l'emergenza coronavirus. Il nigeriano aveva espresso con chiarezza la sua opinione sui social, affermando di non voler giocare in questo momento, e non era sceso in campo domenica in occasione della sfida scudetto con l'Istanbul Basaksehir. Infine, la decisione drastica: rescissione consensuale con 14 mesi d'anticipo sulla naturale scadenza del contratto.

"Nella vita c'è molto di più che il calcio - aveva scritto Obi Mikel su Instagram pochi giorni fa - Non mi sento a mio agio e non voglio giocare in questa situazione. In questo momento critico ognuno di noi dovrebbe essere a casa con la propria famiglia e i propri cari. La stagione dovrebbe essere cancellata, con il mondo che affronta un periodo così turbolento". Una presa di posizione netta, che si è tramutata in una scelta altrettanto netta.