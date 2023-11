Turchia, Arda Turan truffato da una banca: "Tutti i miei risparmi spariti in un attimo"

turchia

L'ex giocatore del Barcellona accusa il direttore di una filiale di una banca con sede a Istanbul, la stessa che in passato mise in difficoltà Muslera, Terim e Emre Belezoglu

© Getty Images "Ho investito più di 13 milioni di euro. Tutti i soldi che avevo guadagnato con fatica, il lavoro di anni è improvvisamente scomparso". Arda Turan, ex trequartista di Galatasaray, Atlético Madrid e Barcellona e attuale allenatore dell'Eyüpspor (D2 turca), ha denunciato al quotidiano catalano Sport di essere stato rovinato a causa di alcuni investimenti infruttuosi e ha indicato come responsabile della "truffa" Seçil Erzan, direttore di una filiale della banca con sede a Istanbul: "Mi ha ingannato dicendo che se avessi investito in quel fondo, avrei ottenuto dei profitti. Tutti i miei risparmi sono andati perduti in un istante - ha dichiarato - Questo incidente mi ha sfinito del tutto".

Purtroppo per lui l'ex stella turca si è messo nelle mani sbagliate senza tener conto di quanto era già stato fatto in passato proprio da parte dello stesso truffatore ai danni di altri connazionali e colleghi del campionato turco. Come Fernando Muslera, portiere del Galatasaray e ex Lazio, che ha perso quasi un milione di euro senza ottenere nulla in cambio, o come l'ex tecnico del Milan Fatih Terim, l'ex Inter Emre Belezoglu e Selçuk Inan. Tutti vittime dei pessimi consigli di investimento da parte del responsabile della Denizbank.