Tris all’Elche e testa della classifica, super Barcellona con Lewa e Depay  

SPAGNA

I blaugrana si portano momentaneamente al comando della Liga grazie alla vittoria 3-0 in casa, successo anche per il Maiorca sull’Almeria

© Getty Images In attesa del Real Madrid in campo domani nel derby con l’Atletico, il Barcellona si porta temporaneamente al comando della classifica della Liga dopo sei giornate. I blaugrana, in superiorità numerica per quasi tutto il match, hanno vita facile in casa contro un Elche in crisi e sempre più ultimo: 3-0 con doppietta di Lewandowski tra il primo e il secondo tempo e in mezzo la rete di Depay. Successo anche per il Maiorca 1-0 sull’Almeria.

BARCELLONA-ELCHE 3-0

Continua l’ottimo momento del Barcellona che si porta momentaneamente al comando della classifica in attesa del Real Madrid in campo domani alle 21 nel derby contro l’Atletico. Crisi nera invece per l’Elche ultimissimo con appena un punto conquistato. Sono invece sedici quelli dei blaugrana, che chiudono la pratica già nel primo tempo. Il rosso diretto a Verdu al 14’ spiana la strada agli uomini di Xavi: vantaggio con Lewandowski al 34’ e poi raddoppio di Depay al 41’. A fine primo tempo c’è spazio anche per il gol annullato a Pedri, poco male perché in avvio di ripresa ancora Lewandowski cala il tris. Con tre reti di vantaggio e un uomo in più, il Barcellona amministra facilmente fino alla fine.

MAIORCA-ALMERIA 1-0

Ossigeno per il Maiorca che torna alla vittoria dopo due partite mentre incappa nel terzo ko consecutivo un Almeria in crisi e già relegato nelle zone basse della classifica. Basta un gol di Maffeo al 25’ agli isolani per imporsi sugli uomini di Rubi, incapaci di reagire e pericolosi solo nel finale quando sempre Maffeo salva a mezzo metro dalla propria porta durante una mischia.