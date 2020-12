Trionfo Bayern nella top 11 del 2020. Cristano Ronaldo l'unico "italiano"

Neuer in porta. Poi una linea a 4 formata da Alexander-Arnold, van Dijk, Sergio Ramos e Davies. A centrocampo Kimmich, Thiago Alcantara e De Bruyne e in attacco un tridente da urlo con Messi, Lewandowski e Cristiano Ronaldo. E' questa la top 11 del 2020 stilata dalla IFFHS (la federazione internazionale di storia e statistica del calcio). Ci sono ben 5 giocatori del Bayern che ha trionfato in Champions League. Solo Cristiano Ronaldo rappresenta la Serie A.