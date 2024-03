Tragedia in Bolivia, Guillermo Denis Beltrán morto in allenamento

INFARTO IN CAMPO

Arresto cardiaco fatale per l'attaccante 24enne colombiano del Real Santa Cruz

© instagram Tragedia in campo in Bolivia. Guillermo Denis Beltrán, 24enne esterno offensivo colombiano, è morto a causa di un infarto dopo essere svenuto nel corso di una allenamento con la sua squadra, il Real Santa Cruz, club della prima divisione boliviana. "Si stava allenando normalmente ed è crollato - ha raccontato il capitano Adolfo Soria Galvarro -. Hanno cercato di rianimarlo, ma è morto quando è stato trasferito in una clinica".

"Era molto più di un giocatore di talento: era un amico. Un compagno di squadra e una fonte di ispirazione per molti - si legge in un comunicato del club su Instagram -. La sua passione per il gioco e il suo spirito instancabile continueranno a essere ricordato e apprezzato per sempre".