Tragedia in Bolivia, arbitro morto durante una partita

20/05/2019

Una vera e propria tragedia scuote il mondo del calcio boliviano. Víctor Hugo Hurtado , giovane arbitro di 32 anni, è morto per un doppio arresto cardiorespiratorio durante la partita tra Always Ready e Oriente Petrolero (prima divisione) che si stava disputando all' Estadio Municipal Villa Ingenio di La Paz, lo stadio più alto del mondo situato a 4.150 metri sul livello del mare.

In apertura di secondo tempo il direttore di gara si è improvvisamente accasciato al suolo e nonostante i tentativi di rianimazione fatti dai medici non c'è stato nulla da fare: Hurtado è stato trasportato subito in ospedale ma quando ci è arrivato era già morto. La partita è comunque proseguita e terminata con il risultato di 5-0 per il club Always Ready.