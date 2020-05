Tottenham: Son premiato come il migliore tra 157 soldati

Campione con un pallone tra i piedi, ma anche con un fucile in mano. Son Heung-min ha completato il programma di addestramento militare di tre settimane con le migliori prestazioni tra tutti i 157 soldati. L'attaccante del Tottenham ha ricevuto un punteggio perfetto di 100 nella valutazione mentale, ma ha anche ricevuto voti eccellenti in tutte le materie, tra cui un 10 su 10 al poligono. "Ha ricevuto il premio Pilsung che è uno dei cinque tipi di premi per i migliori interpreti" si legge sull'agenzia di stampa Yonhap, che ha citato un ufficiale del Corpo dei Marines dell'unità nell'isola meridionale di Jeju.

