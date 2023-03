Tottenham, Paratici: "Abbiamo sostenuto Conte, addio scelta giusta per tutti"

TOTTENHAM

Il direttore sportivo degli Spurs parla della separazione dal tecnico e conferma la fiducia del club a Stellini

© Getty Images La burrascosa separazione da Antonio Conte ha lasciato il segno in casa Tottenham, ma il divorzio dal tecnico italiano era sostanzialmente inevitabile dopo il durissimo sfogo del diretto interessato e l'alta tensione nello spogliatoio. Una situazione insanabile come confermato anche da Fabio Paratici attraverso il canale ufficiale degli Spurs. "Sappiamo quanto sia stata una stagione difficile, a livello personale, per Antonio: la morte di Ventrone, quella di Vialli, l'operazione - ha spiegato il direttore sportivo del club inglese -. Lo abbiamo sostenuto, gli siamo stati tutti vicini, ma alla fine siamo arrivati a questo accordo e credo sia stata la decisione giusta per tutti".

"Cristian Stellini ha gestito la squadra quando Antonio è stato malato e ha fatto bene. Ha tanta esperienza come secondo e in passato è stato anche capo allenatore - ha proseguito Paratici rivolgendo lo sguardo alla parte finale della stagione -. Siamo molto molto fiduciosi. Vicino avrà Ryan Mason che può aiutarlo tanto, perché è nel club da molto tempo e conosce tutto su come si fanno le cose qui e su questo gruppo di giocatori. Insieme loro due possono fare un ottimo lavoro".

"Ai tifosi dico di continuare a sostenerci come hanno fatto finora perché sono davvero fantastici - ha proseguito il direttore sportivo degli Spurs rivolgendosi ai supporter -. Devono continuare a sostenere la squadra, Stellini, Ryan e tutto lo staff perché abbiamo bisogno di loro per raggiungere i nostri obiettivi". "Lotteremo per questi fino alla fine della stagione - ha proseguito -. Le speculazioni dei media sul nuovo tecnico sono solo speculazioni e non vanno seguite, sosterremo Stellini.

"A 10 partite dalla fine sarebbe stato troppo difficile cambiare tutto. Dobbiamo concentrarci su squadra e allenatore - ha aggiunto -. La Premier è sempre dura e abbiamo tante squadre preparate che sono in corsa con noi per il quarto posto, ma vogliamo giocarcela e siamo pronti a combattere fino alla fine per raggiungere i nostri obiettivi". "Siamo sulla strada giusta - ha concluso Paratici parlando ancora dell'obiettivo zona Champions -. Ma ovviamente siamo concentrati sul migliorare in vista del finale di stagione e sul continuare a crescere anche nella prossima".