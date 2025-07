Swansea, Snoop Dogg diventa co-proprietario del club

Il rapper americano Snoop Dogg è ufficialmente diventato "co-proprietario e investitore" dello Swansea, club gallese che milita in Championship, la seconda divisione inglese. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi noti, ma Snoop Dogg ha definito "speciale entrare a far parte della proprietà dello Swansea City. Il mio amore per il calcio è noto". Snoop Dogg, che ha oltre 88 milioni di follower su Instagram, lo scorso fine settimana ha contribuito al lancio della prima maglia della squadra per la stagione 2025-2026.