Tottenham, Mourinho: "Mi manca il calcio, voglio finire la stagione"

L'INTERVISTA

Il manager del Tottenham non è preoccupato dall'eventualità di finire la stagione a porte chiuse. "Se giocassimo a porte chiuse, mi piacerebbe pensare che il calcio non sia mai a porte chiuse - ha spiegato ai microfoni di Sky Sports UK - . Grazie alle telecamere, significa che milioni e milioni di persone ti stanno guardando. Quindi se un giorno entrassimo in questo stadio vuoto, non sarà vuoto, Affatto".

Il Tottenham è pronto per riprendere gli allenamenti individuali e ha disposto una serie di campetti per i suo calciatori: ""È una sensazione positiva per i ragazzi avere la possibilità di annusare di nuovo l'erba",

Su come ha passato la quarantena. "Ho guardato tante partite come mai nella mia vita. Ho rivisto per la prima volta le mi finali di Champions e a distanza di qualche anno alcuni match di Premier League. Non mi interessano date e anniversari, preferisco pensare di vincere la mia quarta Premier. Ne ho conquistate tre, preferisco pensare che arriverò a quattro".