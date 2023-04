Tottenham, i giocatori rimborsano i tifosi dopo l'umiliazione con il Newcastle

© Getty Images

Sono giorni davvero complicati in casa Tottenham. La figuraccia in casa del Newcastle è costata la panchina a Cristian Stellini e molto probabilmente ha sancito l'addio a un posto nella prossima Champions League. Un risultato inaccettabile l'1-6 finale, tanto più per il fatto che dopo soli 21' gli Spurs erano già sotto 5-0. A tre giorni dalla debacle, Kane e compagni hanno deciso di mettere mano al portafogli e rimborsare i tifosi presenti al St. James Park. "Come squadra, comprendiamo la vostra frustrazione, la vostra rabbia. Non siamo stati abbastanza bravi. Sappiamo che le parole non sono abbastanza in situazioni come queste ma credeteci, una sconfitta come questa fa male - si legge in un comunicato del club londinese -. Apprezziamo il vostro supporto, in casa e in trasferta, e con questo in mente vogliamo rimborsare i tifosi per i costi dei biglietti del St James' Park. Sappiamo che non cambia cosa è successo domenica e daremo tutto per rimettere le cose a posto contro il Manchester United giovedì sera quando, ancora, il vostro supporto sarà tutto per noi. Insieme - e solo insieme - potremo andare avanti".3